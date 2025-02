Confiança empata em 1 a 1 com o Ceará na Arena Castelão

O Dragão somou mais um ponto na Copa do Nordeste. Jogando na Arena Castelão, a equipe proletária empatou em 1×1 com o Ceará, nesta quarta-feira (12).

Em um primeiro tempo equilibrado, o Confiança levou a melhor e foi para o intervalo na frente. O gol saiu aos 47 minutos, em chute de Luiz Otávio de fora da área que desviou na defesa e matou o goleiro.

Logo no início da segunda etapa, os mandantes chegaram ao empate com gol de Aylon, aos oito minutos.

Com o resultado, o Dragão ficou na segunda posição do grupo B, com quatro pontos. O próximo desafio da equipe é no sábado (15), contra o Barra no Batistão às 16h, pelo Campeonato Sergipano.

Ascom Confiança – Foto: Wanderlene Terto