Confiança, Estanciano e Juventude vencem na 2ª rodada do Feminino Adulto

O último fim de semana foi movimentado por três partidas válidas pela 2ª rodada do Campeonato Sergipano Feminino Adulto de 2025. Destaque para as goleadas do Confiança e Juventude de Estância. Ao todo, os clubes marcaram 30 gols na rodada.

Os duelos aconteceram no domingo (26). No município de Itabaianinha, a equipe do Olímpico enfrentou o Juventude de Estância e perdeu por 19 a 0. Os gols do Juventude foram de Kimberllyn Cristina (4x), Jéssica César (4x), Daniele Rangel (3x), Lais Fernanda (3x), Daniela dos Santos, Manuela silva, Jasmim de lima, Raissa e Juliana Santos.

No Centro de Desenvolvimento da FSF, na Barra dos Coqueiros, o Confiança derrotou o Rosário Central por 11 a 0. Os gols do time azulino foram marcados por Arielly (5x), Marta (2x), Allê Santana, Milla, Valeska Bebê. E a atleta Renata Dantas marcou um gol contra.

E no estádio Augusto Franco, no município de Estância, a equipe do Estanciano venceu a Desportiva Aracaju por 2 a 0. Os gols do canarinho do piautinga foram marcados por Victoria Karolyne (2x).

O estadual terá sequência no próximo fim de semana. Acompanhe os confrontos da 3ª rodada do Sergipano Feminino Adulto:

Sábado (01/11)

15h15 – Juventude de Estância x Estanciano, estádio Vila Operária, em Estância

15h15 – Desportiva Aracaju x Confiança, CD da FSF, Barra dos Coqueiros

15h15 – Rosário Central x Lagarto, estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju

Com informações e foto da FSF