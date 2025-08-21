Confiança faz história, elimina o CSA e vai à final inédita da Copa do Nordeste

O sonho virou realidade! O Confiança conquistou, nesta quarta-feira (20), uma classificação histórica ao vencer o CSA por 1 a 0 no Estádio Rei Pelé e garantir, pela primeira vez, presença na grande decisão da Copa do Nordeste. O herói da noite foi Thiago Santos, que saiu do banco para marcar o gol decisivo aos 38 minutos do segundo tempo.

O triunfo confirma o grande momento do clube sergipano, que ampliou sua invencibilidade na temporada para 10 jogos e segue firme na luta por um título inédito.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o CSA buscou mais o ataque, explorando o lado direito do campo, mas esbarrou na boa marcação do rival. A chance mais perigosa dos alagoanos veio aos 13 minutos, em chute rasteiro de Tiago Marques que Felipe defendeu com segurança.

O Confiança, mesmo com menor posse de bola, respondeu em contragolpes. Aos 26, Breyner Camilo arriscou de primeira após cruzamento de Weriton, mandando por cima. Pouco antes do intervalo, Ronald Camarão chutou da entrada da área, e a bola desviada quase surpreendeu o goleiro.

Na segunda etapa, o CSA aumentou a pressão e passou a arriscar chutes de média distância e bolas alçadas na área, mas não conseguiu transformar domínio em gols. O Confiança, por sua vez, manteve a estratégia do contra-ataque. Neto teve ótima oportunidade, mas finalizou mal na cara do gol.

Quando parecia que a partida caminhava para a prorrogação, brilhou a estrela de Thiago Santos. Após belo passe de Dionísio, o atacante mostrou frieza: deixou o goleiro e o zagueiro no chão antes de mandar para a rede e selar a classificação.

Nos acréscimos, o CSA ainda assustou com Betão, que acertou a trave após sobra na área, mas não teve tempo para evitar a eliminação.

A final

Agora, o “Dragão” terá pela frente o Bahia, que passou pelo Ceará na outra semifinal. A final será disputada em dois jogos, com locais e datas a serem confirmados pela CBF.

Por Barroso Guimarães – Futebol Sergipano – Foto: Luiz Neto/ADC