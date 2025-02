Confiança goleia o Lagarto por 4 a 0 e volta à liderança do campeonato

O Confiança venceu o Lagarto por 4 a 0 na tarde deste domingo (02), na Arena Batistão, em Aracaju, pela 5ª rodada do Sergipano. André Lima e Rodriguinho marcaram no primeiro tempo e Breyner Camilo e Neto completaram o placar na etapa final.

O próximo compromisso do Confiança no estadual é o clássico contra o Sergipe, no próximo sábado (8), na Arena Batistão. Já o Lagarto fará o clássico do matuto contra o Itabaiana, também no sábado, no Barretão.

Com a vitória, o Confiança chega aos 13 pontos e reassume a liderança da tabela. Já o Lagarto se mantém com 10 pontos e é o vice-líder.

Foto Luiz Neto/ADC