Confiança goleia o Parnahyba por 5×0 no Albertão e avança na Copa do Brasil

O Confiança viveu um dia histórico da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (26), a equipe proletária goleou o Parnahyba por 5×0 no Albertão e garantiu uma vaga na segunda fase. Foi a maior goleada do Dragão na competição em toda a história.

O time azulino começou a partida em um ritmo acelerado e marcou quatro gols logo no primeiro tempo, com Breyner Camilo, André Lima, Fábio e Neto.

Na segunda etapa, Ronald Camarão fez o quinto e fechou a goleada.

Na próxima fase, o Confiança enfrenta o Ceará em jogo único no Castelão, em data a ser definida pela CBF. Quem vencer avança para a terceira fase e em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Agora a equipe volta a entrar em campo no sábado (1), para enfrentar o Dorense pela última rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano. A partida será no Estádio Ariston Azevedo, às 15h40.

Ascom Confiança – Foto: Matheus Coelho