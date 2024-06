Confiança inicia venda de ingressos para duelo contra o CSA

O Confiança iniciou na manhã desta terça-feira (25), as vendas de ingressos para o jogo contra o CSA, pela décima rodada da Série C. A partida será na quinta-feira (27), às 20h, no Batistão.

Para as cadeiras azuis, os valores são de R$25 a meia entrada e R$50 a inteira. Já para as cadeiras brancas, os ingressos custam R$50 a meia entrada e R$100 a inteira.

As entradas estão sendo vendidas no Shopping do Dragão (Pedro Calazans e 13 de Julho), na loja Torcidaz Store do Shopping Riomar, e no site www.futebolcard.com.

Os sócios-torcedores adimplentes dos planos Dona Finha, Coronel Genivaldo Couto e Sabino Ribeiro possuem entrada gratuita.

Foto Lucas Almeida/ADC

Com informações do Confiança.