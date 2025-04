Mesmo jogando em casa, Confiança perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1

O Confiança não conseguiu quebrar o tabu contra a Ponte Preta e perdeu por 2 a 1 na Arena Batistão, neste sábado, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de um primeiro tempo dominante, o Dragão viu a Macaca reagir na etapa final e manter seu aproveitamento de 100% contra o time sergipano.

O time proletário começou a partida com tudo e dominou as ações no primeiro tempo. Maicon abriu o placar para o Confiança, que ainda teve outras grandes oportunidades para ampliar: Airton acertou o travessão em cobrança de falta e Ronald Camarão quase marcou, mas viu Artur salvar em cima da linha.

A história mudou completamente no segundo tempo. A Ponte Preta voltou melhor e passou a pressionar o Dragão. Aos 17 minutos, Elvis aproveitou cruzamento rasteiro de Jean Dias e, após confusão na defesa com participação de Everton Brito, finalizou para empatar a partida.

O golpe final veio aos 44 minutos do segundo tempo, quando novamente Elvis recebeu a bola após um cruzamento, cortou para o meio e finalizou no canto esquerdo de Rafael Mariano, decretando a virada da Macaca.

A derrota é ainda mais dolorosa para o torcedor azulino porque encerra uma invencibilidade de mais de um ano jogando em Aracaju. Desde 2024, o time havia acumulado 14 vitórias e três empates como mandante.

Com o resultado, o Confiança permanece com três pontos e ocupa a 11ª posição na tabela da Série C, enquanto a Ponte Preta sobe para a terceira colocação, com sete pontos.

O retrospecto entre as equipes continua sendo um pesadelo para o torcedor do Dragão. Agora são oito confrontos e oito vitórias da Macaca na história do duelo, ampliando ainda mais o tabu.

O time de Waguinho Dias terá que se recuperar rapidamente do revés para buscar a reabilitação na competição nacional e voltar a somar pontos para se afastar da parte inferior da tabela.

Por Barroso Guimarães – Site Futebol Sergipano – Foto: Luiz Neto/ADC