Confiança perde para o CSA por 1 a 0 na estreia de Mazola Júnior

O CSA venceu o Confiança por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (27), na Arena Batistão em Aracaju, pela 10ª rodada da Série C do Brasileiro. Tiago Marques, no primeiro tempo, marcou o gol da primeira vitória da equipe alagoana na competição.

A partida marcou a estreia de Mazola Júnior no comando do time proletário e durante o primeiro tempo, os visitantes dominaram as ações.

Com a vitória, o CSA chega aos oito pontos e sobre para a 17ª colocação. Já o Confiança é o 16º sexto colocado, também com oito pontos.

O Confiança volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, diante do Náutico, nos Aflitos. Já o CSA volta a campo somente na próxima quarta-feira, quando recebe o Figueirense, no Rei Pelé.

