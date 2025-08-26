Confiança perde para o Guarani por 1 a 0 no brasileirão e deixa o G-8

O Guarani precisou de apenas 30 segundos para mostrar quem mandava no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Em jogada fulminante, Isaque encontrou Bruno Santos na entrada da área, e o camisa 9 girou bonito sobre a marcação para bater no cantinho: 1 a 0 Bugre. Válido pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, o jogo aconteceu, nessa segunda-feira (25), em Campinas (SP).
Depois do gol-relâmpago, o Confiança tentou reagir. Neto e Renan até levaram perigo, mas pararam no goleiro Dalberson, que teve estreia segura, com três boas defesas. Mesmo assim, as chances mais claras foram do Guarani: Mirandinha perdeu cara a cara, e Bruno Santos quase ampliou, mas a zaga sergipana fez o corte providencial.
O cenário ficou ainda pior para os visitantes logo aos 5 minutos do segundo tempo, quando Eduardo Moura recebeu o segundo amarelo e deixou o Confiança com dez em campo. O Guarani aproveitou o espaço e rondou a área adversária, mas falhou na última bola. O Dragão foi para o tudo ou nada no fim: Breyner acertou o travessão, em jogada anulada. Na sequência, o Bugre respondeu com Ryuta Takashi, que também carimbou o poste.
O Guarani fechou a 18ª rodada dentro da Zona de Classificação, em sexto lugar, com 26 pontos. Pode depender de um ponto na última rodada, contra o rebaixado Tombense para avançar à Segunda Fase.
Já Confiança segue com 23 pontos, em 11º lugar, e vai depender de vários resultados na última rodada para seguir na competição. Na rodada final, marcada para domingo (30), às 17h, o Confiança recebe na Arena Batistão, em Aracaju, o Retrô, que já rebaixado à Série D.
Fonte: Site Futebol Sergipano (Foto: Thomaz Marostegan/Guarani)