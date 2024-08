Confiança perde para o Sampaio Corrêa por 1 a 0 neste sábado

O Sampaio Corrêa venceu o Confiança por 1 a 0, neste sábado (24) no Estádio Castelão, em São Luís (MA). O gol foi de Bruno Baio em cobrança de pênalti no último lance do jogo. O pênalti foi sofrido por Pimentinha.

Com o resultado, o Sampaio caiu para a Série D, enquanto o Confiança segue na Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

O Confiança buscava a vitória para entrar no grupo dos 10 melhores desta primeira fase e ter, no próximo ano, a oportunidade de fazer dez jogos em casa, mas o time terminou na 12ª colocação, com 22 pontos e próximo ano vai fazer nove jogos como mandante, e dez fora de casa.

Foto: Ronald Felipe/SC