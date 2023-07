Confiança perde por 4 a 0 para Brusque em partida pela Série C

O Brusque goleou o Confiança por 4 a 0, na tarde do último sábado (15), na partida de abertura da 13ª rodada da Série C. Após um primeiro tempo sem muita inspiração, dos dois lados, o Bruscão conquistou um pênalti, e o converteu, para ir ao intervalo com a vantagem.

No retorno para a segunda etapa, o time da casa matou o jogo em sete minutos e, depois, ainda fez mais um para garantir a goleada.

O Confiança acabou a partida fora do G-8 e atualmente acumula 16 pontos na classificação. O adversário está em vantagem na disputa e assumiu a vice-liderança com 23 pontos.

Na próxima rodada o Confiança recebe o Operário-PR no sábado, às 16h (de Brasília), no Batistão (SE). Já o Brusque visita o Manaus no domingo, às 16h, na Arena da Amazônia.

Foto: Lucas Gabriel/O Cancheiro