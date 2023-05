Confiança vence Altos por 2 a 1 no Batistão pela série C

O Confiança venceu mais um partida no Campeonato Brasileiro da Série C. Desta vez, a vitória aconteceu na arena Batistão, em Aracaju na noite desta segunda-feira (08). O adversário foi o Alto dos Piauí pela segunda rodada da competição.

Foram os visitantes que abriram o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. O gol marcado pelo atacante Dieguinho. O dragão conseguiu o empate ainda na etapa inicial. Em cobrança de pênalti, o meia Dione deixou tudo igual. No segundo tempo, o time azulino conseguiu a virada com Negueba. Final: Confiança 2 a 1 Altos-PI.

Com o resultado positivo, a equipe sergipana soma seis pontos no Brasileiro da Série C. O Confiança volta a campo no sábado contra o Figueirense, às 16h30, na arena Batistão pela terceira rodada da competição.

A Associação Desportiva Confiança informou o público e renda da partida entre Confiança e Altos:

Público Pagante – 1.295

Público Não Pagante – 1.393

Público Total – 2.688

Renda – R$ 34.575,00

FSF – Foto Neto Ferreira/ADC