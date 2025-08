Confiança vence o Anápolis e deixa a zona de rebaixamento da Série C

O Confiança brilhou na Arena Batistão e conquistou uma vitória fundamental na Série C! Com gols de Renilson e Weriton, o Dragão bateu o Anápolis por 2 a 0, saiu do Z-4 e colocou o time goiano na zona de rebaixamento. A equipe sergipana dominou o primeiro tempo, pressionando com cruzamentos e finalizações. Na etapa final, o duelo ficou mais aberto, mas Weriton tratou de esfriar a reação adversária ao marcar o segundo gol e selar o placar.

Agora, o Confiança soma 17 pontos e sobe para a 11ª posição, enquanto o Anápolis, com 16 pontos, cai para 17º e abre a zona da degola.

Confira como foi:

No primeiro tempo, Weriton foi destaque nas descidas pela direita; Maikon Aquino e Airton levaram perigo, até que, nos acréscimos, Renilson subiu livre após escanteio e abriu o placar de cabeça.

O time goiano quase empatou com Jefinho, mas a bola passou raspando a trave.

Já no segundo tempo, Weriton aproveitou o bom momento do rival para ampliar e garantir três pontos importantes.

Ficha técnica

Arena Batistão, Aracaju (SE)

Arbitragem: Andreza Helena de Siqueira (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lira (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG)

CONFIAÇA 2 x 0 ANÁPOLIS

Gols: Renilson e Weriton (CON)

Cartões amarelos: Eduardo Moura (CON); Jefinho, Paulinho e André (ANA)

Escalações:

Confiança:

Felipe; Weriton, Eduardo Moura, Renilson (Thiago), Valdo; Airton, Luiz Otávio, Breyner Camilo (Jhon Cley); Ronald Camarão (Dionísio), Maikon Aquino (Renan), Neto (Nicholas).

Técnico: Luizinho Lopes

Anápolis:

Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Rafael Costa, Verrone; André (Luan Sales), Paulinho, Kaique, João Felipe, Celeri (Igor Cássio); Jefinho (Samuel Michels).

Técnico: Gabardo Júnior

Por Barroso Guimarães – Foto: Sérgio Luís – Futebol Sergipano