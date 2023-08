Confiança vence o Floresta e fica a um ponto do G-8 da Série C

O Confiança venceu o Floresta por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (07), na Arena Batistão em Aracaju, pela 16ª rodada da Série C.

Negueba, Riquelmo e Rafael marcaram os gols do Dragão, enquanto Leilson descontou para os cearenses.

O time azulino fez dois gols ainda no primeiro tempo, porém foi prejudicado com a expulsão de Riquelmo nesta fase da partida. O jogador do Floresta, Caio Mancha, também recebeu cartão vermelho.

O Confiança começou melhor a partida e já foi pressionando no campo ofensivo. Logo aos três minutos, Negueba fez boa jogada individual e chutou colocado sem chances para Zé Carlos.

Com um a menos, o Confiança soube se postar e o Floresta se lançou mais ao ataque, mas com dificuldade de superar a marcação azulina. A equipe cearense apostou nas bolas alçadas na área e chutes de longe.

Com a vitória, o Confiança chegou aos 22 pontos e subiu para a 10ª colocação. Já o Floresta se mantém com 16 pontos e é o 17º colocado na tabela.

O Confiança volta a campo no próximo sábado, quando visita a Aparecidense, no Estádio Aníbal Toledo. Na outra segunda-feira, o Floresta recebe o Ypiranga-RS, no Presidente Vargas.

Foto ADC