Confiança vence o Floresta e sobe para a 7ª na Série C do Campeonato Brasileiro

O Confiança derrotou o Floresta (PR) por 1 a 0, em jogo em válido pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, e subiu para a sétima colocação do certame. Realizado, nesse domingo (17), na Arena Batistão, em Aracaju, o jogo foi prestigiado pela torcida proletária. O único gol da partida foi marcado por Valdo.

Com o resultado, o time sergipano ampliou a invencibilidade para oito jogos e entrou de vez na disputa pela classificação, estando com 23 pontos. Já o Floresta, apesar do tropeço fora de casa, permanece na zona de classificação, em sexto lugar, com 24 pontos.

A vitória coloca o Confiança em situação cada vez mais favorável na briga por uma vaga na segunda fase da competição, deixando a torcida ainda mais confiante na reta final da primeira etapa da Série C.

Fonte: Portal Futebol Sergipano ( Foto: Luiz Neto/ADC)