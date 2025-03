Confiança vence o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, em Aracaju

O Confiança deu um passo importante em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste ao derrotar, nessa quarta-feira (19), o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Jogando na Arena Batistão, em Aracaju, o time sergipano definiu o placar ainda no primeiro tempo da partida com gols de Neto e Breyner Camilo. Com a vitória, o Confiança subiu para a quinta posição, ficando apenas um ponto atrás do Náutico, que ocupa a última vaga na zona de classificação.

Desde o início do jogo, o Confiança dominou as ações e abriu o placar aos 10 minutos, quando Neto desviou uma finalização de Fábio. O Sampaio Corrêa tentou reagir com um chute de longa distância de Alan Stencer, mas Rafael Mariano fez uma boa defesa. O Dragão ampliou a vantagem aos 25 minutos, graças a uma boa jogada individual de Breyner Camilo, que driblou a marcação e acertou um chute preciso.

Na segunda etapa, o Sampaio Corrêa tentou pressionar, mas não conseguiu criar oportunidades significativas. Enquanto isso, o Confiança administrou o resultado e quase ampliou a vantagem com um chute de Luiz Otávio, que foi defendido por Victor Hugo. A partida terminou com a vitória do Confiança, que agora se prepara para enfrentar o Itabaiana na final do Campeonato Sergipano e a Juazeirense na Copa do Nordeste.

Fonte: site Futebol Sergipano – . Foto: Divulgação/Confiança