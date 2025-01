Confiança vence o time do Carmópolis na Arena Batistão por 2 a 1

O Confiança venceu o Carmópolis de virada por 2 a 1, neste domingo (26), na Arena Batistão, em Aracaju.

O jogo começou com o time do Carmópolis à frente, quando Nixon abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Porém, na segunda etapa, o Confiança virou o jogo: Neto empatou aos 27 minutos e Fábio, com um gol aos 32 minutos, e garantiu a vitória para os donos da casa.

Com a vitória, o Confiança chegou aos nove pontos e é o vice-líder, com um jogo a menos. O Carmópolis caiu para penúltima posição, com um ponto somado.

O Carmópolis volta a campo no dia 3 de fevereiro, quando encara o Barra, às 16h, no Barretão, pela quinta rodada do estadual. O Confiança joga na próxima quarta-feira contra o América de Propriá, às 15h, no Durval Feitosa, em partida atrasada da terceira rodada.

Foto Luiz Neto/ADC