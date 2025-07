Confiança vence o Vitória e está nas semifinais da Copa do Nordeste

A noite de terça-feira foi de emoção e orgulho para o torcedor proletário! O Confiança, mesmo ocupando a vice-lanterna da Série C, mostrou raça e superação ao eliminar o Vitória, em pleno Barradão, e garantir vaga nas semifinais da Copa do Nordeste. O gol heroico de Rafinha, aos 46 minutos do segundo tempo, selou a vitória por 1 a 0 e fez a festa dos azulinos em Salvador.

Como Foi o Jogo

O Vitória começou pressionando, criando chances logo nos primeiros minutos, mas o Confiança soube segurar o ímpeto dos donos da casa.

O Dragão foi crescendo na partida e, no segundo tempo, passou a assustar mais o goleiro adversário, principalmente com Breyner Camilo e Luiz Otávio.

A defesa proletária, comandada por Ewerton Páscoa, mostrou segurança e foi fundamental para manter o placar zerado até o fim.

Quando tudo indicava que a decisão iria para os pênaltis, Rafinha arriscou de longe e contou com a colaboração do goleiro Lucas Arcanjo para marcar o gol da classificação histórica.

Próximo Desafio

O Confiança agora aguarda o vencedor do confronto entre CSA e Ferroviário, que se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

A semifinal será em jogo único, e o Dragão vai com tudo em busca de uma vaga na grande final da Lampions League!

Fique de Olho

O outro lado da chave será definido no duelo entre Bahia e Fortaleza, além de Sport x Ceará.

A finalíssima da Copa do Nordeste está marcada para o dia 7 de setembro, e o campeão garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

Próximos Jogos do Dragão

Pela Série C, o Confiança volta a campo no sábado (12), às 17h, fora de casa, contra o Itabaiana, em mais um desafio importante na luta contra o rebaixamento

Por Barroso Guimarães – Futebol Sergipano