Confiança vence o Volta Redonda e sobe na tabela da Série C

O Confiança venceu o Volta Redonda por 4 a 1 na noite deste domingo (28), na Arena Batistão em Aracaju, pela 15ª rodada da Série C.

Os gols do Dragão foram marcados por Hyuri, Vico, Ítalo e Raphael e Bruno Santos o do Volta Redonda.

O time azulino marcou o primeiro gol no início do jogo, mas cedeu o empate para o Volta Redonda. Na volta do intervalo, o Confiança desempatou e seguiu jogando melhor, marcado outros dois gols para definir a partida. O resultado animou a torcida do Dragão que passou a acreditar na possibilidade de a equipe permanecer na série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

O Confiança chegou aos 16 pontos e subiu para a 14ª posição. O Volta Redonda permanece com 29 pontos e na terceira colocação. Confira a tabela completa!

O Confiança volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Caxias, no Centenário, em partida atrasada da quarta rodada da Série C. Já o Volta Redonda entra em campo somente no sábado, às 17h, contra o Tombense, em casa.

Foto: ADC