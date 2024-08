Confiança vence Remo e se afasta da zona de rebaixamento

O Confiança venceu o Remo por 1 a 0, neste sábado (10), no Estádio Batistão, em Aracaju. O jogo foi válido pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro.

O único gol da partida foi marcado por André Lima, de pênalti, no segundo tempo. O resultado deu um alívio para o Dragão, mas afundou o Leão, que praticamente não tem mais chances de classificação.

O Remo permanece na oitava posição, com 22 pontos, mas agora depende de tropeços de Figueirense e Tombense para se manter no G-8 da competição. Já o Confiança saltou para a 11ª colocação, somando 19 pontos. Em seu próximo compromisso pela Série C, o Remo recebe o Londrina no Estádio Mangueirão, em Belém, às 17 horas, no sábado (17). Enquanto o Confiança enfrenta o São Bernardo na Arena Batistão, no próximo domingo (18), às 19 horas.

Foto: ADC