Barra e Confiança vencem na 6ª rodada do campeonato sergipano

O estadual teve sequência neste domingo (09/02) com mais dois jogos. Os duelos ficaram válidos pela 6ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. No município de Lagarto, Barra e América de Propriá entram em campo no estádio Paulo Barreto. O time do Barra venceu por 1 a 0, o gol da vitória foi marcado por Andrey no primeiro tempo.

Na arena Batistão, em Aracaju, a bola rolou para o maior clássico do estado entre Confiança e Sergipe. O duelo contou com um excelente público. De virada, o time azulino venceu por 2 a 1.

No primeiro tempo, o Sergipe abriu o placar com Reny Max. Na segunda etapa, o Confiança virou com gols dos atacantes Ronald Camarão e Neto.

Acompanhe a classificação com os resultados deste domingo do Sergipão:

1) Confiança 16 pontos

2) Itabaiana 12 pontos

2) Lagarto 10 pontos

3) Falcon 09 pontos

4) América de Propriá 08 pontos

5) Sergipe 08 pontos

6) Barra 07 pontos

7) Guarany 07 pontos

9) Dorense 02 pontos

10) Carmópolis 01 ponto

O estadual terá sequência nesta segunda-feira com apenas uma partida. Confira os detalhes do único confronto da 6ª rodada do Sergipão SuperBet:

Segunda-feira (10/02)

15h30 – Falcon x Carmópolis, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Wendell Oliveira Santos – Master/FSF

Assistente 1: José Crispim dos Santos – Master/FSF

Assistente 2: William Cavalcante Santos – FSF

Quarto Árbitro: Lucas Maurício Simões dos Santos – FSG

Analista de Campo: Emerson Fontes Santos – CBF

FSF – Foto: Luiz Neto/ADC