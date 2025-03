Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia traz Ceratocone Day como novidade da edição

A edição 2025 do evento acontecerá entre os dias 20 e 22 de março, em Aracaju

O 31º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO) promete movimentar Aracaju de 20 a 22 de março de 2025, reunindo especialistas de todo o país no Centro de Convenções AM Malls Sergipe. Sempre inovador, o evento traz, pela primeira vez, o Ceratocone Day, um dia exclusivo para discutir avanços no diagnóstico e tratamento do ceratocone, doença que impacta a visão de milhares de brasileiros. Com palestrantes renomados e uma programação dedicada, essa novidade reforça o compromisso do congresso com a atualização científica e a excelência na oftalmologia.

O ceratocone é uma doença não inflamatória que provoca o afinamento e a alteração da forma da córnea, resultando em visão distorcida. A condição afeta uma parcela significativa da população brasileira, especialmente jovens e adolescentes. Estudos indicam que a prevalência no Brasil é superior à média global, tornando essencial a conscientização e o diagnóstico precoce.

Entre os tratamentos disponíveis, destaca-se o implante do Anel de Ferrara, técnica amplamente utilizada e desenvolvida pelo oftalmologista brasileiro Dr. Paulo Ferrara, que será um dos palestrantes do Ceratocone Day. O dispositivo consiste em segmentos semicirculares de acrílico implantados na córnea para regularizar sua curvatura, melhorar a acuidade visual e, em muitos casos, retardar a progressão da doença.

O oftalmologista Dr. Allan Luz, presidente do CNNO 2025 e um dos coordenadores do Ceratocone Day, destacou a importância dessa iniciativa. “O CNNO 2025 marcará história com a primeira edição do Ceratocone Day. Será um dia inteiro dedicado a essa condição que, cada vez mais, se torna um campo de estudo essencial dentro da oftalmologia. Teremos grandes especialistas compartilhando conhecimentos, técnicas e inovações para oferecer o que há de melhor no tratamento do ceratocone”.

A programação do evento abordará temas essenciais para a prática clínica e científica, como os avanços no diagnóstico do ceratocone, a influência da alergia ocular na progressão da doença e as melhores estratégias para adaptação de lentes de contato em diferentes estágios. Além disso, serão discutidas novas abordagens para o tratamento em crianças, incluindo a diferenciação entre a progressão da miopia e a progressão do ceratocone, bem como os critérios para indicação do Crosslinking em diferentes faixas etárias.

Expectativas para o CNNO 2025

A edição de 2025 promete ser uma das maiores já realizadas, reunindo um número crescente de participantes e expositores. A programação foi ampliada para incluir mais debates sobre tratamentos inovadores e promover a troca de experiências entre especialistas. Além disso, algumas palestras e conteúdos serão disponibilizados posteriormente para acesso online, permitindo que mais profissionais acompanhem as discussões mesmo após o evento.

Além do Ceratocone Day, o CNNO 2025 trará uma programação abrangente, abordando temas como transplantes, catarata e retina. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial: cnno2025.com.br. Para informações comerciais, o congresso disponibiliza o WhatsApp (81) 98129-4354 e o e-mail comercialcnno@maiseventosecongressos.com.br.

Texto e foto NV Comunicação