Congresso Técnico define mudanças no sistema do Sergipão 2025

De forma democrática como é de costume da atual gestão da Federação Sergipana de Futebol (FSF), dirigentes de clubes e membros da entidade estiveram reunidos para definir a fórmula de disputa do Sergipão 2025.

O Congresso Técnico teve início na manhã desta quinta-feira (14/11), no auditório do Aquários Praia Hotel, em Aracaju. Por cerca de três horas, os dirigentes debateram diversas situações envolvendo a Série A1. Muita análise e discussões para buscar o melhor sistema de disputa da competição.

Na oportunidade, os gestores definiram que o estadual terá início no dia 11 de janeiro com previsão de encerramento no dia 30 de março. O campeonato será dividido em quatro fases (1ª fase, quartas, semifinais e final).

Na fase inicial todos os 10 clubes se enfrentam em partidas únicas, totalizando 9 jogos. O time com a melhor colocação avança diretamente para a semifinal e assegura uma vaga na Copa do Brasil. Os dois últimos colocados serão rebaixados.

Na fase seguinte os clubes jogam em partidas eliminatórias no formato de mata-mata, apenas com jogos de ida. Os confortos já estão estabelecidos:

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

O vencedor de cada mata-mata, avança para as semifinais.

Os três clubes classificados se juntam ao primeiro colocado da 1ª fase. Nas semifinais serão duas partidas no sistema de ida e volta.

A fase final também será no formato de ida e volta. E o vencedor conquista o título do Sergipão. Além da vaga no Brasileiro da Série D, e nas nas Copas do Brasil e Nordeste de 2026.

O evento foi coordenador pelo presidente da FSF, Milton Dantas que destacou a importância da participação de todos os clubes ” O futebol sergipano vem crescendo em larga escala justamente por causa da participação dos clubes e dos dirigentes. Hoje foi um momento para fortalecermos o Campeonato Sergipano, um produto muito forte na nossa região. A fórmula da edição passada de maneira geral foi preservada e alguns ajustes feitos pelos dirigentes. Tenho certeza que o estadual será ainda mais empolgante em 2025. Agradeço a presença das equipes e dos profissionais da imprensa sergipana no evento”, finalizou, Milton Dantas.

Todos os 10 clubes estiveram presentes no congresso técnico com os seguintes representantes:

América de Propriá: presidente, Joaquim Feitosa;

Barra: presidente, Orlando Rodrigues;

Dorense: presidente, Ronaldo da Silva;

Carmópolis: diretor, Sérgio Andrade;

Confiança: presidente, Pedro Dantas;

Falcon: gerente de futebol, Cláudio Marques;

Guarany: presidente, Pedro Ferreira;

Itabaiana: diretor, Gilberto Nunes;

Lagarto: presidente, Robson Santos;

Sergipe: presidente, Júnior Torres.

Fonte FSF – Foto: Wendell Rezende