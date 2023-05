Educação: Conselheiro Luiz Augusto recebe representantes do Sintese

Na manhã desta segunda-feira (15), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, recebeu representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese).

Na oportunidade, os visitantes apresentaram suas preocupações com a publicação de edital da Prefeitura Municipal de Itaporanga D’Ajuda referente à prestação de serviços na área da educação.

“Nós viemos solicitar a ajuda do conselheiro Luiz Augusto para uma série de problemas que os professores vêm enfrentando no município. Desde o ano passado, o prefeito não paga o piso salarial, o que fere a lei. Para nossa surpresa, este ano o prefeito lançou um edital que visa entregar a responsabilidade da educação pública para uma Organização Social. A nossa luta é que serviço público de qualidade seja prestado pelo próprio município, e por isso procuramos o auxílio do TCE para não só a suspensão desse edital, mas também no cumprimento da lei do piso salarial e a realização de um concurso público, que há mais de dez anos não é feito no município”, disse a professora e vice-presidente do Sintese, Ivônia Ferreira.

Relator das contas do município, o conselheiro Luiz Augusto informou que ouviu as considerações do Síntese, orientando a formalização dos pedidos. “Após o encontro desta manhã, orientei a entidade de classe que protocolasse seus pedidos para posterior análise de mérito. Saliento também que o meu gabinete e toda equipe da Casa estará empenhada em atender quaisquer solicitações”, disse o conselheiro. ​

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Diego Smith