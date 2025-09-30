Conselho Estadual da Saúde discute atualização de planejamento estratégico

O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE) realizou nesta terça-feira, 30, sua 289ª reunião ordinária. Na ocasião, foram apresentadas propostas de alteração de Objetivo, Meta e Indicador a serem incluídos no Plano Estadual de Saúde (PES) 2024–2027, além de ações para a Programação Anual de Saúde (PAS) 2025, para apreciação e aprovação do Conselho. Também esteve em pauta a atualização do planejamento estratégico do CES/SE, reforçando o alinhamento das ações do Conselho.

A coordenadora de Comunicação do CES/SE, Adriana Lohanna Santos, informou que a reunião serviu para revisar prazos e organizar prioridades. “Precisamos revisar algumas datas do nosso planejamento estratégico, determinando períodos de término de ações e necessidades. A partir disso, as comissões recebem suas demandas prioritárias e constroem uma agenda de compromissos com o controle social da saúde”, destacou.

O encontro reforçou a importância do planejamento estratégico como ferramenta para orientar o trabalho das comissões e fortalecer o controle social em Sergipe, assegurando a participação de gestores, trabalhadores e usuários no acompanhamento das políticas públicas de saúde.

Estratégias de fortalecimento

A coordenadora da Comissão de Assessoramento aos Conselhos Municipais de Saúde, Núbia Santana, destacou que o momento permitiu perceber os avanços dentro do planejamento voltado para o Controle Social. “Hoje prestamos contas do que fazemos e com isso percebemos a evolução da nossa comissão. Vamos apresentar a nossa cartilha para conselheiros até o final de novembro. Foi um encontro muito produtivo, onde percebemos a evolução dos nossos trabalhos, porque às vezes fazemos um trabalho hoje, outro amanhã e não temos dimensão dos avanços”, disse.

Para o coordenador da Comissão de Fundos do Conselho Estadual de Saúde, Ubiracy Suassuna, momentos como este são fundamentais, pois permitem compartilhar a vivência dos territórios e indicar onde o Estado pode agir para melhorar a qualidade de vida. “O que trazemos como positivo é, primeiro, a participação muito humana do corpo técnico da Secretaria, que sempre traz os esclarecimentos necessários. Além disso, vivemos uma gestão marcada pela presença constante e respeito aos nossos pontos de pauta”, ressaltou.

Foto: Valter Sobrinho