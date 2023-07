Conservatório de Música de Sergipe abre processo seletivo para 115 vagas

Serão nove cursos em áreas musicais distintas para que alunos, músicos e a comunidade musical em geral possam aumentar seus conhecimentos com o auxílio de renomados professores do CMSE

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, por meio do Conservatório de Música de Sergipe, abre inscrições para os Minicursos de Férias, que ocorrerão de 26 de julho a 04 de agosto de 2023. As inscrições para os cursos são gratuitas e só poderão ser feitas de maneira presencial na Secretaria do Conservatório de Música de Sergipe, das 14h de hoje, dia 24, até às 18h do dia 25 de julho, conforme o horário do próprio Conservatório.

As vagas serão preenchidas por meio de um Processo Seletivo Simplificado para os Minicursos de Férias 2023 por ordem de chegada em formulário específico disponibilizado até o preenchimento do total de vagas previsto para cada curso. Todos os minicursos serão ministrados pelos professores do CMSE e são destinados aos alunos do Conservatório, músicos, estudantes de música e à comunidade musical em geral. São 115 vagas distribuídas em nove minicursos das mais diversas áreas musicais, como a improvisação musical, práticas coletivas, prática instrumental, técnica vocal, teoria musical, entre outros.

Requisitos para as inscrições

O ato de inscrição no CMSE requer o preenchimento obrigatório do número de CPF do candidato. A idade mínima para poder participar é a de 12 anos completos até o dia 24 de julho e, se o candidato possuir menos de 18 anos, é obrigatório fornecer informações de seu responsável. O preenchimento completo e correto dos dados solicitados é essencial, e, caso os dados estejam incorretos, o solicitante pode ser excluído do processo do minicurso.

É importante destacar que cada candidato pode optar por apenas um curso, e caso se inscreva ou haja duplicidade de inscrição em outro curso, prevalecerá aquela realizada por último e que os candidatos devem possuir seus próprios instrumentos para o ingresso nos minicursos. Não será permitida também nenhuma alteração nos dados da inscrição, inclusive a troca de turno ou de curso, após o encerramento do prazo de inscrições. As especificidades de cada minicurso se encontram completas no Informe divulgado pelo Conservatório.

Foram destinadas 20% das vagas para pessoas com deficiência (PCD’s), e, por conta das muitas especificidades nas áreas musicais, é necessário que o candidato informe se a sua deficiência é conciliável com as atribuições necessárias para o seu estudo.

A lista com os candidatos inscritos habilitados a participarem dos minicursos será publicada no site do Conservatório de Música de Sergipe, através site do CMSE no dia 25, a partir das 20h. Para obter a programação completa sobre o Processo de Seleção Simplificado, basta acessar o site https://www.cmse.com.br/ , ou, se preferir, clique no link direto para o Informe do CMSE, disponível em: https://www.cmse.com.br/_files/ugd/18f6d4_ddd3240af59d4fec85af22efbe60fa05.pdf

Minicursos ofertados

Ao total, o Conservatório de Música de Sergipe ofertará nove minicursos com uma enorme pluralidade de ritmos e instrumentos para o mais variado público que se interessa pela música, conhecido como a quarta arte.

Dentre os cursos disponíveis, teremos: Caminhos da Improvisação no Contrabaixo Elétrico, com o Prof. Thiago Sampaio; Improvisação e linguagem de Jazz para instrumentos de sopro, com o Prof. Davysson Lima; Ensaio para Orquestra de Cordas, com os professores Jr. Vanzella e Fabiano Santana; Intensivão de Teoria: Intervalos e Escalas Maiores, além do Reforço de Percepção: Leituras rítmicas e melódicas, com a Profa. Sarah Nascimento; Piano erudito – Nível intermediário, com a Profa. Suzi Vasconcelos; Prática de Efeitos e Ornamentos Vocais para Canto Lírico e Popular, com a Profa. Gisane Monteiro; Leitura e Estudo de Trechos Orquestrais de Concurso para Contrabaixo Acústico, com o Prof. Jair Maciel e, por fim, Ringo Starr: a eficácia criativa na bateria – Um olhar investigativo sobre a vida, obra e genialidade do baterista dos Beatles, como o Prof. James Bertisch.

