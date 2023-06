Construtora Celi e Florense encantam clientes do Garden Village  

A Florense, renomada marca de móveis planejados, e a Construtora Celi se uniram em uma ação conjunta para encantar os clientes do empreendimento Garden Village, em Aracaju. Em um evento exclusivo realizado na Celi Mall Decor, os moradores puderam desfrutar de uma noite memorável, repleta de emoções.

O jantar, assinado pelo renomado Chef Elismar do Pescatore, foi um sucesso, proporcionando momentos de confraternização e uma experiência gastronômica única.

Além de deleitar-se com a alta gastronomia, os clientes puderam vivenciar uma prévia do que está por vir no Garden Village. Durante o evento, foi revelado que toda a área comum do empreendimento será decorada com móveis assinados da Celi Mall Decor. Essa parceria entre a Construtora Celi e a Florense traz um valor agregado ao projeto, garantindo ambientes sofisticados e funcionais aos futuros moradores.

O evento contou com a presença de importantes representantes, incluindo a anfitriã da noite, Maria Celi Teixeira Barreto, empresária da Celi Mall Decor, Maria Celi, diretora da Construtora Celi, Mônica Lima, gerente de marketing (Celi Mall Decor), e João Manoel, gerente da Florense. A presença desses profissionais de destaque demonstra o compromisso e a dedicação de todas as partes envolvidas em proporcionar uma experiência excepcional aos moradores do Garden Village.

Mônica Lima, gerente de marketing, expressou sua esperança de que essa noite seja o ponto de partida para uma grande amizade e confraternização entre os moradores, criando um sentimento de pertencimento e comunidade dentro do empreendimento.

Maria Celi Teixeira Barreto, empresária da Celi Mall Decor, destacou o cuidado e a dedicação empregados na organização do evento, visando oferecer uma experiência única aos participantes. Ela ressaltou a importância da parceria com a Florense e a Construtora Celi para garantir ambientes planejados de excelência no Garden Village, proporcionando um estilo de vida excepcional e confortável para os moradores.

Além disso, gestores da Construtora Celi, como Danilo Costa (Gerente Comercial), Diogo de Carvalho (Superintendente de Obra), Daniel Miranda (Engenheiro) e Sérgio Luís (Gerente de Relacionamento), marcaram presença no evento, contribuindo para tornar a noite ainda mais especial.

A parceria entre a Celi Mall Decor e a Florense, em conjunto com a dedicação da Construtora Celi, reafirma o compromisso de oferecer ambientes de excelência no Garden Village. O empreendimento é um convite a um estilo de vida excepcional, harmonizando natureza, segurança e qualidade de vida.

Por Marcelo Carvalho