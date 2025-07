Contagem regressiva para a 26ª Copa Brasil de Kart em Aracaju, no dia 23

Contagem regressiva para a disputa de um dos principais campeonatos do kartismo nacional. Semana que vem (dia 23) terá início a 26ª edição da Copa Brasil de Kart no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE), seguindo até 2 de agosto.

Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a edição da Copa Brasil em Aracaju será realizada em parceria com a Federação Sergipana de Automobilismo (FSA).

Em 2022, Aracaju recebeu o evento pela primeira vez no Kartódromo Emerson Fittipaldi, que homenageia um dos maiores pilotos brasileiros e bicampeão da Fórmula 1. Com traçado de 1,360 km de extensão, a pista foi inaugurada em 2005 ao lado da bela praia de Atalaia. A partir desta quinta-feira, dia 17, e até domingo, dia 20, a pista estará aberta para treinos.

Até o momento já são 230 inscrições confirmadas na briga por 22 títulos (veja a lista abaixo) e as inscrições seguem abertas do site da CBA: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/26a-copa-brasil-de-kart-2025-2025-26a-copa-brasil-de-kart-2025

Entre os nomes confirmados, estão alguns dos maiores vencedores do kartismo nacional. André Nicastro, maior campeão da Copa com 10 títulos e 11 vezes campeão do Brasileiro de Kart, estará nas categorias OK N Master e Shifter Graduado.

Olin Galli, nove vezes campeão da Copa e recordista do Brasileiro com 15 títulos, estará na OK N, OK N Master e Shifter Graduado. Dennis Dirani, três vezes vencedor da Copa Brasil e pentacampeão do Brasileiro, também disputará a OK N Master.

As disputas pelos títulos terão início com o Grupo 1, entre os dias 23 e 27, com as categorias Mirim, Cadete, F4 (aberta para pilotos com filiação PNK), F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Grand Super Sênior / 60+, Shifter Graduado, Shifter Sênior, Shifter SS, OK N Júnior (antiga Júnior) e OK N (antiga Graduado).

Já o Grupo 2 terá seus duelos entre 29 de julho e 2 de agosto, com as categorias Mini, Novato, Sênior AM X30 (antiga Sênior AM), Sênior Pro X30 (antiga Sênior Pro), F4 Júnior, OK N Master, Super Sênior, Grand Super Sênior / 60+ e F4 Graduado.

Para saber mais, acesse:

Programação Copa Brasil: https://cba.org.br/campeonato/downloads/245/587/programacao

Regulamentos: https://cba.org.br/campeonato/downloads/245/827/2025

Os campeonatos de kart organizados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (Copa Brasil e Brasileiro de Kart) contam com o patrocínio do Banco BRB, o “Patrocinador Máster do Automobilismo Brasileiro

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação