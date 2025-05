Copa Sergipe de Kart Rental acontece em Aracaju no dia 1º de junho

A adrenalina vai tomar conta da Orla de Atalaia no próximo dia 1º de junho, quando o Kartódromo Emerson Fittipaldi sediará a Copa Sergipe de Kart Rental, evento direcionado para pilotos que ainda não competem profissionalmente. Com início às 8h, a disputa será realizada em três categorias diferentes: F400 Light, F400 e F400+.

Segundo a comissão organizadora do evento, a Copa Sergipe de Kart Rental representa uma excelente oportunidade não apenas para os competidores, mas também para o público em geral conhecer mais sobre esta modalidade esportiva especial. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus.

A organização do evento é da Confederação Brasileira de Automobilismo, Federação Sergipana de Automobilismo, Alfa Kart e Piquet Kart.

As inscrições para a Copa Sergipe de Kart Rental já estão abertas e podem ser realizadas através do formulário online disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0HplM7LTU_sdMUzCAQ3CFN3GFes0WUkA5Zp3_Daxqqkc9w/viewform .

Martins Assessoria de Comunicação