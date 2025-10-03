Copa Serigy: Aracaju e São Cristóvão disputam final da Regional 1 no Batistão

A Arena Batistão será palco da final da Regional 1 da Copa Serigy de Futebol Amador. As equipes de Aracaju e São Cristóvão entram em campo neste domingo, às 8h, para decidir o título na categoria feminino. As aracajuanas estão invictas com 100% de aproveitamento. Em quatro jogos, somaram 22 gols e não sofreram nenhum.

Esta será a primeira vez que a seleção de Aracaju vai jogar no principal estádio do futebol sergipano; as outras partidas pela Copa Serigy ocorreram no estádio Adolfo Rollemberg, na capital, e no Wellington Elias, em Nossa Senhora do Socorro.

A técnica Gracielle Costa contou que as meninas estão super empolgadas em jogar no Batistão diante de familiares e amigos. “O Batistão é especial. Gramado, vestiário, arquibancadas, tudo do jeito que a gente gosta e merece”, contou.

A participação das meninas na competição tem o apoio total da Prefeitura de Aracaju. Por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), o poder público municipal investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, água e toda estrutura nunca vista antes. O investimento alcançou também o time masculino, mas os meninos foram eliminados na primeira fase.

“Estamos muito animados com a participação das mulheres na Copa Serigy. Essa chance caiu como uma luva, pois chega em um momento que a gestão municipal acaba de celebrar o E.L.A.S projetos para o futebol feminino, então vejo a competição como uma baita oportunidade para colocarmos em prática toda nossa estrutura de incentivo ao esporte feminino”, salientou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

No masculino, a final da Regional 1 será entre as equipes de Rosário do Catete e Nossa Senhora do Socorro. A partida acontece logo após a decisão do feminino.

Texto e foto ascom Sejesp