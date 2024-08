Corrida do Fogo Simbólico abrirá Semana da Pátria neste domingo

A Corrida do Fogo Simbólico dará início à Semana da Pátria, que será encerrada com o tradicional desfile cívico militar na avenida Barão de Maruim

Sergipe se prepara para dar início às comemorações da Semana da Pátria, um período marcado por homenagens ao Brasil e ao espírito de cidadania. Entre os dias 1° e 7 de setembro, uma série de atividades cívicas, culturais e educativas será realizada em todo o estado, com o objetivo de reforçar o sentimento de patriotismo e relembrar a importância da independência do país.

Além das atividades principais, diversas iniciativas paralelas serão realizadas ao longo da semana. Entre elas, destacam-se rodas de conversa, exposições e palestras sobre a importância do civismo na formação dos jovens e atividades em escolas da rede pública estadual.

A programação oficial, organizada pelo Governo de Sergipe, começará no dia 1° de setembro, com a 87ª edição da Corrida do Fogo Simbólico, que este ano ocorrerá por via aérea, com a presença da Aeronáutica; fluvial, pelo leito do rio Sergipe, com a Marinha; e terrestre, com a participação do 28° Batalhão de Caçadores e outras instituições militares. O ato simbólico dará início a uma semana repleta de eventos, que culminarão com o desfile cívico de 7 de setembro.

O evento contará com a presença de autoridades estaduais, incluindo o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e o vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral. Para o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, o período desperta o sentimento de patriotismo e civismo, além de ser um momento em que as escolas fazem ensaios das bandas escolares, desenvolvendo também no aluno o sentimento de pertencimento e de interesse por um instrumento. “Realizamos os seis ensaios públicos ao longo das semanas passadas e no dia 1º abriremos as festividades com a tradicional Corrida do Fogo Simbólico. O desfile cívico-militar de 2023 ocorreu dentro do planejado, respeitando horários, e este ano também queremos que tudo aconteça de acordo com o elaborado pela comissão”, explica Sobral.

A tocha que acenderá o Fogo Simbólico será levada pelas Forças Armadas, que se revezarão com alunos da rede pública estadual de ensino até entregá-la ao governador Fábio Mitidieri, que acenderá o fogo símbolo da Pátria na praça Fausto Cardoso, em Aracaju. O evento também contará com a participação da SecBanda.

Sergipe no mundo

O ponto alto das celebrações será o tradicional desfile cívico de 7 de setembro, que acontecerá na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju, às 7 horas, com a revista das tropas e honras militares. Em seguida, haverá o hasteamento das bandeiras, com o hino nacional entoado pela banda do Corpo de Bombeiros, e o início da parada militar. Às 10 horas, começará o desfile cívico com o tema ‘Sergipe no mundo: sergipanidade sem fronteira’, com a participação das escolas da rede pública estadual de ensino do interior do estado. São esperadas no desfile 100 escolas, dez das quais serão da rede municipal de Aracaju, que desfilarão a partir das 14 horas, juntamente com as escolas estaduais jurisdicionadas à Diretoria de Educação de Aracaju (DEA).

O Governo de Sergipe oferecerá o apoio necessário para a execução das celebrações, tanto para a realização do desfile militar quanto para o desfile cívico, além de promover ações pedagógicas, históricas e culturais nas unidades de ensino, de forma a valorizar a identidade social do povo sergipano e brasileiro.

Foto Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC