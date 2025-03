Corrida “Sunset Run” acontece em Aracaju no próximo dia 5 de abril

A edição 2025 da tradicional e aguardada corrida de rua “Sunset Run” está chegando. A partir das 16h do próximo dia 5 de abril, no Clube da Caixa, em Aracaju, os corredores largarão para mais uma etapa do calendário de provas da Speed Sports no ano. A edição poderá ser disputada em três distâncias (2.5, 5 e 10 km) e as inscrições já estão abertas e disponíveis através do site Ticket Sports

A “Sunset Run” dispõe de duas opções de kit: o Quero Correr, que inclui sacola, medalha, número de peito, medalha, chip descartável, kit lanche e hidratação, com valores a partir de R$89,90, e o Completo, que além dos itens do kit anterior, inclui uma camisa dry-fit e um brinde enviado pela organização do evento, com valores a partir de R$119,90. As informações acerca da retirada dos kits serão disponibilizadas em breve.

Seguindo a recomendação da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), a idade mínima para atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua é de 14 anos (com limite de 5 km). Idosos a partir de 60 anos têm direito a 50% de desconto no valor, com exceção de lotes promocionais, relâmpago e as escuras, sendo necessária a comprovação documental.

Link para inscrição: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-sunset-run-2025-70964. Para mais informações, busque por @speedsportsoficial no Instagram.

Serviço

Evento: Corrida de rua “Sunset Run” 2025

Data: 5 de abril de 2025

Local: Clube da Caixa – Av. Melício Machado, 820, Aracaju-SE

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-sunset-run-2025-70964

Valores: Kit Quero Correr – R$89,90 / Kit Completo – R$119,90

Fonte Martins Assessoria Digital e Marketing