CSA vence o Confiança por 2 a 1 no estádio Rei Pelé, em Maceió

O CSA estreou no Nordestão com vitória por 2 a 1 sobre o Confiança, nesta terça-feira (21), no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O CSA começa o Nordestão na liderança do Grupo B, com três pontos. Sem ter pontuado, o Confiança está na lanterna. Agora, os dois times viram a chave para a disputa dos estaduais.

O CSA volta a jogar no próximo sábado. Pelo Campeonato Alagoano, enfrenta o rival CRB no Rei Pelé, às 16h. No Sergipano, o Confiança pega o Carmópolis domingo, às 16h, na Arena Batistão.

O jogo – Logo que a bola rolou, o CSA tratou de assumir as rédeas do jogo. Aos sete minutos, Cedric mandou na área e Álvaro deixou para Igor Bahia, que emendou de primeiro e abriu o placar, para festa azulina. Aos 12 minutos o CSA ampliou e encaminhou a sua vitória. Guilherme Cachoeira invadiu a área, fez bela jogada e cruzou na cabeça de Igor Bahia, para marcar o segundo dele e do time marujo na partida. 2 x 0.

Foto: CSA