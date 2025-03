CVV abre inscrições para curso 2025 de novos voluntários em Aracaju

O Centro de Valorização da Vida (CVV) Aracaju está com inscrições abertas para o Processo de Seleção de Voluntários 2025. O curso, gratuito e com duração de um mês, tem início marcado para o dia 22 de março, com encontros presenciais aos finais de semana na Escola Superior de Advocacia, localizada no Centro de Aracaju.

“O Programa de Seleção de Voluntários (PSV) é o primeiro passo para quem deseja fazer a diferença no CVV, uma instituição que há mais de 60 anos oferece apoio emocional gratuito através dessa rede de escuta, acolhimento e solidariedade”, explica Luiz Rocha, coordenador do curso.

O objetivo do curso é capacitar novos voluntários para atuarem no serviço do CVV 188, que atende pessoas que enfrentam crises emocionais, que se sentem sozinhas e que precisam desabafar suas angústias, seus desconfortos, ou falar de seus sentimentos em um ambiente acolhedor, através de uma ligação sigilosa.

Erna Barros, porta-voz do CVV Aracaju, explica que os encontros visam ensinar técnicas de escuta ativa e proporciona autoconhecimento, essencial para o trabalho voluntário. “A formação é enriquecedora e tem o potencial de transformar nossa percepção sobre o que de fato é escutar o outro e ajudá-lo a atravessar um momento difícil. Além disso, ser voluntário do CVV é muito gratificante para quem deseja ajudar em um trabalho de valorização da vida”, afirma Erna, voluntária desde 2017.

Para participar é necessário ser maior de idade, concluir o curso e ter disposição para contribuir com o atendimento de pessoas em situação de sofrimento emocional. As inscrições podem ser feitas online pelo site cvv.org.br, na seção “seja voluntário”, ou presencialmente no primeiro dia de curso, que inicia no sábado dia 22 de março às 13h30, na Escola Superior de Advocacia, em Aracaju.

Serviço – Curso para novos voluntários do CVV ARACAJU:

Data: Início dia 22/03/25 (sábado)

Horário: 13h30 às 17h

Local: Escola Superior de Advocacia, rua Tenente Martinho Garcez, 71 – Centro, Aracaju – SE.

Curso gratuito

Mais informações: cvv.org.br ou através de nosso email: inscricoes.aracaju@cvv.org.br

Sobre o cvv

O Centro de Valorização Da Vida (CVV) existe desde 1962 no Brasil e é um serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. Oferece atendimento pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação), por chat, e-mail e pessoalmente.

Texto Ema Barros