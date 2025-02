Dá tempo de entrar em forma para Carnaval? Nutricionista comenta estratégias

Fantasias prontas para os bloquinhos de prévia, destino certo para o carnaval e a expectativa de aproveitar ao máximo a festa. Para muitos, os dias que antecedem a folia são também de cuidar do corpo. Mas, para quem busca resultados rápidos, é fundamental procurar orientação especializada e entender quais estratégias realmente funcionam.

De acordo com a nutricionista Flávia Lima, que integra o corpo clínico da Emagrecentro Aracaju, a procura por ajustes na dieta e procedimentos estéticos cresce muito no início do ano. “A demanda, com certeza, aumenta após o Réveillon. Muita gente quer resultados rápidos para o Carnaval, e existem sim alguns truques que podem ajudar. Se a ideia é entrar no clima da festa com mais disposição e leveza, ainda dá tempo de fazer ajustes certeiros”, explica.

Para aguentar dias intensos de Carnaval, a energia precisa estar em dia. “A melhor forma de garantir disposição é comer bem, equilibrando carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis, e manter a hidratação constante”, destaca a nutricionista. Outra dica importante é não pular refeições e evitar jejuns prolongados sem acompanhamento profissional.

Escolhas equilibradas

Segundo a nutricionista da Emagrecentro Aracaju, com escolhas equilibradas e pequenas mudanças na rotina podem contribuir para o bem-estar dos foliões. Para busca reduzir o inchaço e a retenção de líquidos nesses dias que antecedem o carnaval a orientação é escolher melhor os alimentos.

“Uma tática eficiente é aumentar o consumo de proteínas e diminuir os carboidratos simples, como pães, biscoitos e massas refinadas. A sugestão é substituí-los por carboidratos complexos, como raízes e massas integrais, além de apostar em combinações inteligentes com gorduras boas e proteínas”, orienta.

Para pessoas com intolerância à lactose ou problemas intestinais, a nutricionista recomenda atenção redobrada na hora de escolher os alimentos. “O intestino é como o nosso segundo cérebro. Se ele não está bem, o emagrecimento e o bem-estar ficam comprometidos”, alerta a nutricionista.

Para os foliões que pretendem consumir bebida alcoólica, Flávia Lima alerta que algumas escolhas podem causar mais inchaço do que outras. “Cerveja e vinho fermentam muito no organismo. As bebidas destiladas interferem menos na retenção líquida. A chave é a moderação e a hidratação correta. Beber água de coco, manter a ingestão de líquidos ao longo do dia e evitar passar horas sem se hidratar são medidas essenciais “, orienta Flávia, reforçando a necessidade do consumo moderado e com responsabilidade.

Procedimentos são aliados

Alguns procedimentos estéticos podem ser aliados nesse processo. A drenagem linfática, por exemplo, estimula o sistema linfático e ajuda a eliminar líquidos retidos, reduzindo o inchaço. Já a aplicação de enzimas inibidoras age no controle do apetite e melhora a saciedade, o que pode facilitar uma alimentação mais equilibrada nos dias que antecedem a folia. Procedimentos como a radiofrequência também são procurados por quem deseja estimular a firmeza da pele e melhorar a circulação.

Para quem quer dar um “up” no visual a Emagrecentro Aracaju está com descontos que chegam a 80% em diversos procedimentos estéticos. A oferta inclui tratamentos para emagrecimento, gordura localizada, flacidez, celulite, microvasos e procedimentos faciais, como botox e preenchimento. Há também a opção de pacotes especiais que atendem a diferentes necessidades estéticas e de bem-estar. Os combos são limitados e as ofertas são válidas enquanto houver disponibilidade na unidade.

“Para aproveitar os descontos especiais de carnaval, o primeiro passo é entrar na nossa comunidade exclusiva no WhatsApp. Em seguida, é preciso agendar uma avaliação com nossos especialistas, na qual o paciente e será orientado sobre qual melhor tratamento de forma individualizada. Os clientes que adquirirem dois ou mais combos ganharão duas sessões extras de eletroterapia para qualquer tratamento corporal”, destaca Viviane Lins.

Sobre a Emagrecentro

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro que investe em pesquisa, inovação e tecnologia, guiando-se sempre pelos pilares da ciência e da ética, para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar.

Em Aracaju, a franquia está localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, bairro São José. Há 12 anos, a Emagrecentro Aracaju ajuda diversas pessoas na mudança do estilo de vida, recuperação da autoestima e manutenção do autocuidado.

