De olho na final: conheça a trajetória das equipes da Copa Serigy

Neste sábado, dia 1º, a bola vai rolar na Arena Batistão pela final da Copa Serigy de Futebol Amador. A equipe feminina de Aracaju recebe a seleção de Pedrinhas, às 17h30, em um confronto de invictas, valendo a taça e R$ 50 mil em premiação.

Apesar de melhor campanha, as aracajuanas não terão vantagem na decisão; quem vencer fica com o título e em caso de empate a final será definida nos pênaltis.

Em oito jogos, Aracaju somou sete vitórias e um empate. Marcou 41 gols e sofreu apenas dois. É disparado o melhor ataque e a melhor defesa com 91,7% de aproveitamento. Por outro lado, a equipe do interior tem cinco vitórias e três empates. São 33 gols marcados e seis sofridos, um aproveitamento de 75%.

Embora o time da capital apresente melhores números, a técnica de Aracaju prevê um confronto equilibrado na partida deste sábado. “Ter a melhor campanha não é sinônimo de favoritismo e não dá qualquer tipo de vantagem, portanto, o campeão será definido nos detalhes, e posso garantir que estamos preparadas”, destacou Gracielle Costa.

A treinadora está bastante entusiasmada com a chance de jogar pela segunda vez na Arena Batistão pela Copa Serigy. O principal palco do futebol sergipano está com gramado em excelentes condições e com novas estruturas instaladas para oferecer mais conforto e segurança aos participantes, além de bancos de reservas modernos e adequados aos padrões de competições oficiais.

Aracaju e Pedrinhas disputam o título de melhor equipe do estado e ainda concorrem a uma premiação de 50 mil reais. Também haverá premiações individuais, no valor de R$ 1 mil cada, para os destaques da competição: melhor jogador (a), melhor goleiro (a), melhor treinador (a) Artilheiro (a) e destaque jovem (feminino e masculino).

A Copa Serigy de Futebol Amador celebra o esporte, a integração das comunidades e o incentivo aos talentos locais, reforçando o compromisso com o fortalecimento do futebol de base e amador em todo o estado. Para tanto, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, água e toda estrutura nunca vista antes.

“O investimento alcançou também o time masculino, mas os meninos foram eliminados na primeira fase. Portanto, toda nossa torcida está concentrada no futebol feminino”, declarou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

Foto: Samili Marques