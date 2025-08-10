De virada, Confiança derrota o Ituano e se aproxima do G-8, da Série C

Jogando fora de casa, o Confiança venceu o Ituano de virada e colou no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Realizado, nesse sábado (9), no estádio Novelli Júnior, em Itu, o jogo foi emocionante até o apito final. O Ituano largou na frente com Neto Berola, de pênalti, ainda no primeiro tempo. O time sergipano respondeu e mudou a história da partida com gols de Maikon Aquino e Luiz Otávio.

Atuando em seus domínios, o Galo paulista começou tomando a iniciativa. Embora de forma tíimida, o Ituano foi se infiltrando na defesa do Confiança e em uma dessas ações, o Ituano teve um pênalti (embora duvidoso), marcado a seu favor. Neto Berola, que não tinha nada com isso, abriu o marcador, aos 22 minutos.

O Dragão sentiu o golpe. Ainda assim, o goleiro proletário brilhou para evitar que o adversário ampliasse, salvando duas finalizações perigosas. A reação do Confiança veio aos 40 minutos: Weriton cruzou rasteiro, o goleiro Wagner desviou mal e Maikon Aquino aproveitou para empatar. No segundo tempo do jogo o Ituano se mostrou desorganizado taticamente e o castigo veio aos 7 minutos, com Luiz Otávio virando para o Confiança, em cobrança de pênalti.

Com a vitória, o Confiança se aproxima do grupo dos oito primeiros. O próximo duelo será no domingo (17), às 19h, no Batistão, contra o Floresta. O Ituano, por sua vez, caiu para 12º, com 20 pontos, e acumula mais uma derrota em casa. O Galo terá confronto direto pelo G-8 contra o CSA, no sábado (16), às 19h30, em Maceió.

Fonte: site Futebol Sergipano (Foto Fernando Roberto/Ituano F.C)