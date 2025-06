De virada, o Confiança goleia o Brusque por 4 a 1 pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Confiança protagonizou, nesse domingo (1º), uma tarde de superação e futebol ofensivo neste domingo, ao bater o Brusque por 4 a 1 na Arena Batistão, em Aracaju, em jogo válido pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Primeira sob o comando do técnico Luizinho Vieira, a vitória foi construída com uma virada ainda no primeiro tempo e consolidada com autoridade na etapa final, enchendo de esperança a torcida proletária.

O início do jogo trouxe preocupação para os donos da casa: João Veras abriu o placar para o Brusque, aproveitando bom momento dos visitantes. Mas a resposta do Confiança foi imediata e contundente. Neto empatou, e, já nos acréscimos do primeiro tempo, Thiago Santos virou o jogo, levando o time sergipano em vantagem para o intervalo.

Domínio do jogo

No segundo tempo do jogo o Confiança manteve o ritmo e não deu chances para o Brusque reagir. Rafinha ampliou, e Eduardo Moura fechou o placar, selando uma vitória maiúscula diante de um adversário que estava no G4 da competição. O time proletário mostrou eficiência ofensiva, finalizando dezesseis vezes e acertando nove chutes no gol, além de dominar a posse de bola com cinquenta e cinco por cento.

O resultado encerra um jejum de vitórias do Dragão na Série C e marca um novo momento sob o comando de Luizinho Vieira, que vinha pressionado após uma sequência de resultados negativos. A atuação convincente, especialmente pela reação rápida após sair atrás no placar, reforça a confiança do elenco e da torcida na luta pela recuperação na tabela.

Fonte: Portal Futebol Sergipano (Foto: ADC)