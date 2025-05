Decor Kids apresenta as novidades do mercado de festas infantis

Evento acontece a partir desta quarta-feira, 14 de maio, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Entre os dias 14 e 19 de maio, o Shopping Jardins vai receber a Decor Kids 2025, uma das maiores feiras de festas infantis de Sergipe. Realizada na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, a iniciativa promete encantar os visitantes com uma ampla mostra de talentos e serviços especializados no universo infantil, reunindo profissionais dos segmentos de decoração, doces, buffet, entretenimento, fotografia, locações, dentre outros.

“A Decor Kids vai além de uma simples exposição. É um ambiente de negócios que movimenta cerca de meio milhão de reais em poucos dias, fomentando a economia local e abrindo espaço para o crescimento de micro e pequenos empreendedores”, afirma Dani Meneleu, organizadora do evento. Com entrada gratuita, a feira oferece uma oportunidade segura e prática para que os visitantes conheçam os trabalhos de diversos profissionais, troquem experiências e fechem contratos diretamente com fornecedores confiáveis.

Outro destaque do evento é a participação de expositores de cidades vizinhas, o que reforça o potencial competitivo do mercado sergipano e amplia o alcance das conexões comerciais geradas durante a feira.

Mais uma vez, a Decor Kids promete ser o lugar ideal para quem planeja uma festa inesquecível, deseja se inspirar com as últimas tendências do setor ou busca fortalecer parcerias em um dos segmentos que mais cresce na economia criativa. Os visitantes terão a praticidade de resolver todos os detalhes da festa em um único local.

Decor Kids

O quê? Feira de festas infantis que reúne profissionais de diversos setores do universo de eventos.

Quando? De quarta a segunda-feira, 14 a 19 de maio de 2025

Onde? Praça de Eventos Ipê, no Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Decor Kids – Lotti+Caldas Comunicação