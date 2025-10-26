Del Rey é campeão do campeonato Sergipano Feminino SUB-17

O Centro de Desenvolvimento, no município da Barra dos Coqueiros, recebeu neste sábado (25), a grande final do Campeonato Sergipano Feminino SUB-17. A decisão foi entre as equipes do Estanciano e Del Rey. A partida foi emocionante e contou com virada no placar.

Com a melhor campanha e mesmo com a vantagem do empate para conquistar o título, o Estanciano abriu o marcador da final. No primeiro tempo, aos nove minutos, a atleta Arielle colocou o canarinho do piautinga na frente. E nos acréscimo da etapa inicial, aos 43 minutos, a atleta Imperatriz Santos empatou a decisão.

No segundo tempo, após uma cobrança de falta, a equipe do Del Rey virou o placar. O gol foi novamente da atleta, Imperatriz Santos. Com a vitória, o time da capital ficou com o título da edição 2025 do Campeonato Sergipano Feminino SUB-17.

Além da conquista, a equipe será a representante da Federação Sergipana de Futebol (FSF), nas competições da categoria promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já a artilharia do estadual ficou com a atleta Kathy do Estanciano. Ela marcou 11 gols, em cinco jogos.

A FSF agradece a todos os apoiadores e parceiros pelo empenho no Sergipano Feminino SUB-17. A entidade, também parabeniza todas as cinco equipes participantes do estadual. E reconhece a dedicação e comprometimento dos dirigentes, membros das comissões técnicas, atletas dos clubes, dos alunos da Escola de Arbitragem de Sergipe e dos profissionais da imprensa sergipana.

Com informações e foto da FSF