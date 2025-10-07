Deputada Kitty Lima fala sobre Copa Serigy de Futebol em Sergipe

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada Kitty Lima (Cidadania) falou sobre a Copa Serigy de Futebol Amador.

“Hoje falo sobre algo que vai muito além do futebol. A Copa Serigy está movimentando todo o estado: Capela, Lagarto, Canindé de São Francisco, Aracaju e o que a gente vê não é só a competição, mas o espírito sergipano que joga, torce, se emociona mostrando que o esporte é muito mais do que lazer. É transformação social, saúde e pertencimento”, entende.

Kitty Lima acrescentou que, como atleta, sabe exatamente o que o esporte ensina e disciplina. “Foi dentro de uma quadra de escola pública que eu aprendi que ninguém vence sozinho, com treino, foco e superação constatamos que a vitória é mais bonita quando a gente vê o outro crescendo junto”, observa.

A deputada parabenizou o governador Fábio Mitidieri e a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, por estarem mostrando compromisso com o esporte. “Eles vêm demonstrando competência e resultados. A Copa Serigy de Futebol Amador é um exemplo disso. Uma iniciativa que dá visibilidade aos atletas amadores, fortalece as comunidades e movimenta o interior. O torneio recebeu aporte de R$ 500 mil de emendas parlamentares, por meio do senador Alessandro Vieira (MDB), que vem acreditando nesse projeto, garantindo a continuidade de expansão dessa política pública, que transforma vidas, para 2026. Mariana e Fábio estão fazendo com o esporte o que a gente sempre cobrou: tratar o atleta com respeito, dando estrutura e transformando talento em oportunidades. É assim que o esporte se transforma em ferramenta de inclusão”, entende.

Outubro Rosa Animal

Kitty Lima também falou sobre a ‘Campanha Outubro Rosa’. “Nós mulheres já sabemos da importância de nos cuidar e prevenir o câncer de mama. Mas muitas esquecem que também precisamos falar sobre ‘Outubro Rosa Animal’, com poder de prevenção. Além de exames e laços cor de rosa, previsamos falar sobre o problema que também atinge os animais e precisamos salvar vidas de quem não pode falar sobre si. Precisamos falar com ações e mostrar resultados por meio das várias castrações que já fizemos”, afirma.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza