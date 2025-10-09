Deputada Lidiane Lucena comemora captação de órgãos no interior

Na Sessão Plenária desta quinta-feira (9) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada Lidiane Lucena (Republicanos) destacou a captação de órgãos feita recentemente no interior do estado.

“Pela primeira vez na história foi feita uma captação de órgãos em um hospital no interior de Sergipe. O procedimento ocorreu na última quarta-feira (8) no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, envolvendo a coleta de rins e córneas que ocorreu graças ao gesto nobre e solidário de uma família que em meio à dor da perda, autorizou a doação”, observa.

Lidiane Lucena ressaltou que a descentralização desse tipo de procedimento mostra que o sistema de saúde está avançando, garantindo não apenas que a capital, mas os hospitais regionais possam oferecer um atendimento resolutivo, humanizado e de alta complexidade.

“Quero aqui enaltecer o trabalho de toda equipe do hospital regional de Itabaiana, que atuou com dedicação, competência e sensibilidade para que esse feito inédito se tornasse realidade. Registro também o meu reconhecimento a Organização de Procura de Órgãos e a Central Estadual de Transplante que desempenham um papel fundamental nesse processo, em nome de Benito, de Darciane e de Flávia. Reforço também o papel fundamental das equipes multidisciplinares dos nossos hospitais, acolhendo as famílias nesse momento de dor, oferecendo esclarecimentos, garantem o suporte emocional e conduzem a coleta com responsabilidade técnica e humanidade. Esse cuidado faz toda a diferença”, entende.

A parlamentar fez um apelo à população: “Conversem com suas famílias, manufestem em vida o desejo de dor órgãos. Um único doador pode salvar muitas vidas, mudar muitos destinos e transformar a dor em um recomeço. Que esse gesto de humildade possa se multiplicar cada vez mais em nosso estado”.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza