Deputado Luiz Fonseca destaca inauguração de obras na Educação

Na Sessão Plenária, o deputado Luiz Fonseca (PP) ressaltou as recentes inaugurações realizadas pelo governador Fábio Mitidieri e pelo secretário de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Zezinho Sobral. Entre as obras, destacou-se a inauguração da quadra poliesportiva com vestiários do Colégio Estadual Olavo Bilac, uma das instituições de ensino mais tradicionais de Aracaju, localizada no bairro Santos Dumont.

Com um investimento de R$ 1,6 milhão, a nova quadra poliesportiva promete fortalecer o desporto escolar e promover o engajamento social da comunidade. Esta inauguração marca a 46ª obra entregue pelo Governo do Estado para a Educação em apenas 16 meses de gestão Mitidieri.

Durante a solenidade de inauguração, também foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma nova escola no bairro Dom Luciano, em Aracaju. A escola contará com 23 salas de aula e uma quadra de esportes, representando um investimento de R$ 16,6 milhões.

O deputado Luiz Fonseca enfatizou a importância dessas iniciativas para a melhoria da infraestrutura educacional e para o desenvolvimento do esporte nas escolas, beneficiando diretamente os estudantes e a comunidade local.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Kelly Monique Oliveira