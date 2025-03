Deputado Manuel Marcos alerta para os cuidados com os rins

Comemorado anualmente na segunda quinta-feira de março, o Dia Mundial do Rim, foi o tema do pronunciamento do deputado Manuel Marcos (PSD) na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (13).

Segundo ele, cerca de 85 milhões de pessoas no mundo vai ser acometida com algum doença renal. “Quero chamar a atenção nesse Dia Mundial do Rim para os cuidados que nós devemos ter, pois o rim é um órgão muito importante para o corpo humano; cuidados sobre tudo com a alimentação em virtude do uso excessivo de substâncias tóxicas, inclusive o álcool. Desde a primeira infância, os pais e as mães tem que ter cuidados com os filhos, porque inclusive problemas na garganta ou de pele, causadas por bactérias, podem levar à doenças renais”, alerta ressaltando a importância de fazer consultas com nefrologistas a qualquer sinal de desconforto nos rins.

Manuel Marcos destacou ainda que as pessoas hipertensas e diabéticas devem redobrar os cuidados. “O diabetes é altamente lesivo aos rins e as pessoas devem ter muito cuidado para manter os níveis de glicemia normalizados. O uso inadequaldo de medicamentos também é muito perigoso. Ninguém deve usar medicamentos sem orientação médica, pois tem drogas que são altamente nefrotóxicas (perigosas à saúde dos rins). Os rins representam para o nosso organismo o mesmo que o processo de carboração e de marchas dos carros, pois vai reger todos os outros órgãos”, compara.

O parlamentar parabenizou a Associação de Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe, por estar realizando ações na Praça Fausto Cardoso, em comemoração ao dia Mundial do Rim, alertando para a eficácia do rastreamento das doenças renais. “Eles estão de parabéns por solicitar a população, esse rastreamento por meio de exames básicos de ureia e creatinina”, observa.

Huse

Manuel Marcos também falou sobre uma visita que fez na quarta-feira (12) ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). “Também quero parabenizar o secretário de estado da Saúde, Cláudio Mitidieri pois estive ontem no Huse para visitar uma adolescente que sofreu um acidente de moto em Poço Redondo e teve traumatismo de crânio. Gostei muito de ver mudanças nas instalações do hospital; não encontrei o que víamos há pouco tempo com pessoas em macas nos corredores, mal acomodadas em cadeiras de rodas. O hospital está limpo e eu quero parabenizar aqui o governador Fábio Mitidieri e o secretário de Saúde por estarem dando uma condição digna às pessoas que precisam de uma assistência de emergência no nosso estado”, afirma.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza