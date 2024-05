“Desafio Uódi” acontece com aproximadamente 250 atletas

Após o grande sucesso das edições anteriores, o “Desafio Uódi”, consolidado como um dos maiores eventos de Cross/MMT do estado, desembarca em 2024 para a terceira edição da competição, que será realizada entre os próximos dias 24 a 26 de maio, no Clube Cotinguiba e no Box Komplex 79 (anexo ao clube), em Aracaju. O Desafio trará mais de 250 atletas de Sergipe, Alagoas e Bahia, visando fortalecer ainda mais o cenário da modalidade na região.

Com quatro categorias, individuais e em equipe (Trio Iniciante, Dupla Intermediário, RX Individual e Desafio Elite), a competição contará com premiação em dinheiro para os participantes do pódio, brinde dos patrocinadores, medalhas e troféus.

Segundo Hugo Gardin, organizador do evento, a edição 2024 trará ainda mais visibilidade para a modalidade. “O Desafio Uódi sempre visa trazer uma competição saudável e divertida para os participantes. Nosso intuito é promover ainda mais o Cross/MMT, um esporte que está em grande ascensão no estado e que levanta, acima de tudo, a bandeira da saúde e do bem estar”, afirmou.

O Desafio Uódi é uma realização da Uódi, marca e loja especializada em artigos para Cross/MMT, em parceria com a Rede Primavera Saúde. Para mais informações, busque por @desafio.uodi ou @uodi.shop no Instagram.

