Deso doa mudas de árvores ao município de Nossa Senhora do Socorro

Informe publicitário

Ação integra ‘Deso Verde’, iniciativa que visa contribuir à preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), em parceria com a Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), doou 135 mudas arbóreas de vegetação nativa à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu no âmbito do ‘Deso Verde’, programa desenvolvido pela companhia que tem o objetivo de contribuir para a recuperação de áreas de vegetação degradadas, por meio da doação e plantio de mudas. A entrega foi realizada no Parque Tecnológico de Sergipe (SergipeTec), com quem a Deso possui convênio para produção das mudas.

A iniciativa gera benefícios diretos aos mananciais de água, como rios, riachos e lagos, uma vez que as árvores são cruciais para evitar a erosão do solo e o assoreamento das fontes de água – acúmulo de sedimentos no fundo dos corpos hídricos. As mudas arbóreas doadas serão plantadas em ambientes urbanos da cidade de Nossa Senhora do Socorro e, ainda, utilizadas para atividades de educação ambiental, conforme explicou o coordenador de Sistema de Informações Ambientais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Janisson Batista de Jesus.

“Com o crescimento e desenvolvimento da urbanização, as áreas verdes foram reduzidas, e a gente vive, hoje, um processo de rearborização das cidades. Parcerias como essa com a Deso, são fundamentais para a gente poder desenvolver ambientes mais arborizados”, ressalta ele, afirmando que o programa da empresa vai ajudar, também, no desenvolvimento da conscientização ambiental dos alunos da rede municipal de ensino.

Trabalho conjunto

O coordenador estratégico da Seplan, Cristiano Cunha, afirmou que a preservação ambiental exige a abordagem de questões interdisciplinares e atuação conjunta. “Quanto mais a gente tem outros órgãos envolvidos, mais a ação terá engajamento e visibilidade, além de formar uma rede de parceiros, para que isso se torne um projeto contínuo e permanente, a médio e longo prazo”, pontua ele, ao explicar que as mudas são uma forma de compensar a quantidade de gás carbônico (CO2) emitida no 2º Seminário de Gestão Estratégica, promovido pela Seplan, junto ao Governo do Estado.