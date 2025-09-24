Deso oferta condições imperdíveis para negociação de débitos com descontos especiais

Informe publicitário

A companhia oferece, também, parcelamentos facilitados

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está com um programa especial para facilitar a vida da população e ajudar a quitar as faturas de água em atraso, cujas dívidas são anteriores a abril de 2025. A negociação dessas dívidas oferece descontos especiais e parcelamentos facilitados.

Para ficar em dia com a Deso, a companhia está oferecendo diversas opções para a quitação das dívidas. Para os pagamentos à vista, o consumidor tem 100% de desconto em multa, juros e correção, além de um desconto de mais 40% no valor principal da dívida. O benefício também chega a quem decidir pelo parcelamento. Neste caso, a Deso continua oferecendo 100% de desconto em multa, juros e correção e, ainda, 15% de desconto no valor principal da dívida.

O cliente da Deso também tem a oportunidade de negociar sua dívida escolhendo a melhor opção que caiba no seu orçamento. Desta forma, a companhia exige uma entrada de apenas 5% do valor da dívida e a possibilidade de pagar em até 60 meses. A partir de 24 meses, a parcela mínima é de R$ 500,00.

Quem optou pelo parcelamento escolhe como receber os boletos: pode ser pela Agência Virtual, WhatsApp ou direto na sede da Deso, na Rua Campo do Brito, nº 331.

Para dar mais comodidade à população, a Deso disponibiliza canais oficiais de atendimento pelo WhatsApp, por meio dos números (79) 98122-9618 e 98111-4883. Outra forma do cidadão obter mais informações é pelo telefone (79) 3226-1110.