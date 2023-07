Deso promove visitas técnicas em Estações de Tratamento

Informe publicitário

A ação, voltada para os colaboradores da Companhia, aconteceu em duas das maiores instalações da empresa: ETE Jabotiana e a ETA Poxim

A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, através da Coordenação de Educação Ambiental (CEAM), realizou na última quinta-feira (13), uma visita técnica, em duas grandes instalações da Companhia: a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada no bairro Jabotiana e a Estação de Tratamento de Água (ETA) Poxim. A ação, que faz parte do projeto “Deso Colaborador”, levou cerca de 35 servidores (entre contratados, estagiários e jovens aprendizes) para conhecerem a área operacional da empresa, visando apresentar o funcionamento das estações e ampliar o conhecimento da equipe acerca das noções de saneamento básico e de práticas sustentáveis para com o meio ambiente.

Para o setor de estágio do Laboratório de Controle de Qualidade da Água da Deso, a ação foi de suma importância para relacionar o conhecimento teórico com o prático. É uma maneira muito simples de associar o que é coletado no laboratório e na faculdade com a realidade. A diferença é vista entre o produto bruto e o tratado, todas as unidades de uma estação de tratamento de esgoto. É possível entender o motivo das análisem serem tão importantes.

O PROJETO

Para a Coordenação de Educação Ambiental da Deso, o projeto vai além e atua como um agregador à noção de pertencimento do colaborador com a Companhia. É muito importante que os colaboradores, sejam eles estagiários, aprendizes, terceirizados ou da própria Companhia, tenham essa visão macro do processo e carreguem consigo o conhecimento adquirido, passando a terem uma sensação de pertencimento à força de trabalho ainda maior e a serem aptos a transmitir as práticas ambientais positivas para a comunidade em que estão inseridos.

A próxima data de visitação ainda está a ser definida, porém, segundo a coordenação do CEAM, a intenção é de expandir ainda mais o projeto, promovendo palestras, rodas de conversa e seminários, visando repetir o sucesso da última ação e causar um impacto socioambiental positivo entre os colaboradores da Deso.