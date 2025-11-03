Desportiva Aracaju e Atlético Gloriense estão na Série A1 do campeonato de 2026

O Campeonato Sergipano da Série A2 de 2025, chegou ao fim na tarde deste domingo (02/11), com o encerramento da 9ª rodada. A definição dos clubes classificados para a elite do estadual ficou justamente para a última rodada. A emoção foi até os últimos minutos da competição.

Destaque da rodada para o duelo entre Desportiva Aracaju e América de Pedrinhas. A partida aconteceu na arena Batistão, em Aracaju, e ficou com a vitória da Arara Brava por 4 a 0. Os gols da Desportiva foram de Erik, Cauã Ramires, Paulo Miranda e Fabinho.

Com o resultado, a equipe da capital conquistou o título do estadual e o troféu em homenagem ao ex-jogador e técnico, Aylton Rocha. Além do acesso para a Série A1 de 2026.

Quem também conquistou o acesso e vai disputar a elite do futebol sergipano, no próximo ano é a equipe do Atlético Gloriense. O touro do sertão venceu o Rosário Central por 4 a 0, com gols de Geovani (2x), Biro Biro e Bruno. E acabou terminando o estadual na segunda colocação.

Já as equipes do Olímpico, Freipaulistano, América de Pedrinhas, Canindé, Flamengo-SE e Independente permanecem na Série A2 de 2026. E os clubes do Rosário Central e Boca Júnior foram rebaixados para Série A3 do próximo ano.

Fonte: FSF