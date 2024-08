Dez gatos em situação de maus-tratos são resgatados em Aracaju

Tutores foram indiciados pelo crime de maus-tratos contra animais

Dez gatos que estavam em situação de maus-tratos foram resgatados em uma ação da Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama). Os animais, entre adultos e filhotes, foram encontrados amarrados em uma vila de quartos localizada no conjunto Veneza, na Zona Norte de Aracaju. Com a ação, os tutores foram indiciados pelo crime de maus-tratos contra animais. O resgate foi divulgado nesta quarta-feira (07).

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Flávio Albuquerque, os gatos eram criados amarrados por cordas e retalhos de roupa em uma área descoberta, muito pequena, próximo a um banheiro de uso coletivo.

“Os animais eram privados de locomoção para não incomodar os vizinhos e tinham marcas no pescoço provocadas pelas cordas”, detalhou o delegado.

Os gatos foram encontrados após denúncias de maus-tratos encaminhadas ao Disque-Denúncia. Os animais já estão em um abrigo.

Com o resgate, a Depama instaurou inquérito policial e indiciou os tutores, mãe e filho, que criavam os animais no local há vários anos.

“Eles começaram com poucos animais, mas diante da não castração e falta dos devidos cuidados, os animais foram procriando sem controle”, complementou o delegado Flávio Albuquerque.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra os animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou através do aplicativo que pode ser baixado em sua loja de aplicativos. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP